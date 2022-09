World Beach Games, festa Italia: doppio pass per Bali 2023

L’impresa degli Azzurri

I ragazzi avevano l’impegno più arduo, dovendo conquistare la qualificazione nella finale per il 5º e 6º posto contro la Francia. Grazie a una partita a senso unico, l’Italia ha conquistato il pass per i World Beach Games in programma in Indonesia. Il protagonista assoluto della sfida è stato Emanuele Zurlo che ha realizzato tre delle quattro reti (4-1) con cui la Nazionale ha superato la selezione francese.

Azzurre, qualificazione storica

Meno impegnativa la sfida delle ragazze, che avevano conquistato con un turno di anticipo la qualificazione ai World Beach Games. Soltanto quattro mesi fa, la Figc ha deciso di organizzare una selezione di Beach Soccer femminile, e i risultati sono stati immediati. Nella finale per il 3º e 4º posto, le Azzurre sono state battute dalla Spagna per 5-3. L’Italia è rimasta in partita fino alla fine, e soltanto un gol delle iberiche arrivato a un aiuto dal termine ha chiuso la contesa.

La soddisfazione del ct Del Luca

”Potevano concludere questo percorso con qualche vittoria in più - puntualizza il ct azzurro Emiliano Del Duca - ma godiamoci questo momento: andremo in Indonesia per prenderci il trofeo. Ora mettiamo la testa sugli Europei che tra quattro giorni prenderanno il via a Cagliari. Anche lì giocheremo in casa e dovremo fare del tutto per arrivare sino in fondo”.