TORINO - Sulla sabbia rovente della Beach Arena “Puntocuore” di Cirò Marina (Kr), negli ultimi cinque anni teatro delle emozioni legate al beach soccer ufficiale Figc-Lega Nazionale Dilettanti, Lazio e Napoli hanno esaltato le qualità del Campionato Q8 Under 20 in una partita giocata sul filo dell’equilibrio, centimetro dopo centimetro. La finale Scudetto l’ha vinta la squadra partenopea che è riuscita a superare per 2-1 il club capitolino. E’ il primo storico trofeo per il Napoli. La Lazio che si vede strappare lo Scudetto dal petto si può consolare con la Supercoppa 2025. Per i campani decisivi i gol di Antignano e Palladino a inizio secondo tempo e al tramonto dell’ultima frazione. Nel mezzo il pareggio biancoceleste di Mirko Valentini. Al di là del risultato entrambe le squadre hanno dimostrato una maturità tattica e caratteriale sorprendente per l’età dei protagonisti. Una gara che ha rappresentato al meglio il lavoro del Dipartimento BS Lnd insieme a tutto il movimento degli ultimi cinque anni, da quando è stato istituito il Campionato Under 20. Un lavoro profondo e strategico sulla formazione delle nuove leve di una disciplina in costante crescita.





NAPOLI-LAZIO 2-1 (0-0; 1-1; 1-0) Napoli: Marra, Savarese, Coppola, Magnolia (Cap.), Antignano, Illiano, Palladino, Di Palma, Onotri, Poerio. All: Giaccio

Lazio: Romano S. (Cap.), Valentini, Romano A., Ferracuti, Brugi, Maccarri, Racaniello, Festuccia, Marini, Barbieri, Salerno. All: Caretto

Arbitri: Ditto di Reggio Calabria e Varrà di Catanzaro. Crono: Vitaggio di Trapani Reti: 2’st Antignano (N), 11’st Valentini (L); 8’tt Palladino (N)

Ammoniti: Romano S. (L)