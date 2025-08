Femminile Q8: Cagliari si ripete, battuta Lady Terracina, è Scudetto!   

TORINO - E’ stata una finale ad alta intensità quella tra Cagliari e Lady Terracina, protagoniste dell’ultimo atto della 14ª edizione del Campionato Italiano di Beach Soccer Q8 Femminile 2025 FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. Due formazioni in stato di grazia che hanno dato spettacolo in una cornice dall’atmosfera unica: la suggestiva “Puntocuore” Beach Arena di Cirò Marina (Kr), nel cuore della costa ionica calabrese, che per l’occasione si è trasformata in un teatro a cielo aperto. Una serata magica per Cagliari che dopo aver perso Supercoppa e Coppa Italia in questa stagione sempre con Lady Terracina si è rifatto conquistando lo Scudetto per il secondo anno di fila battendo le laziali per 3-2. Dopo un primo tempo di studio la gara è letteralmente esplosa nella ripresa con i gol di Privitera (il quarto in una finale) e della spagnola Miron che hanno lanciato la fuga del Cagliari. Nell’ultima frazione Terracina ha provato a reagire con i gol delle spagnole Pilar e Campoy ma tra le due marcature c’ha messo lo zampino Fabiana Vecchione che ha apposto la sua settima firma personale in otto finali giocate.



Per la società dei quattro Mori è il quarto titolo delle ultime tre stagioni. Terracina si può accontentare degli altri due trofei del 2025. Sono otto i titoli nella storia di Terracina, il club più medagliato d’Italia. Si è consumata così l’ottava finale giocata dalle due corazzate che negli ultimi tre anni hanno monopolizzato il movimento. Dietro avanzano le nuove leve Genova e Città di Milano ormai vicine a rompere il duopolio.





CAGLIARI-LADY TERRACINA 3-2 (0-0; 2-0; 1-2) Cagliari: Yu, Aresu, Ferlito, Battimelli, Andrea Miron, Vecchione, Belkiri, Privitera (Cap.), Illiano, Parnoffi. All: D’Amico Lady Terracina: Galloni, Ferrazza (Cap.), Benedetti, Pagiarino, Campoy, Galluccio, Olivieri, Pascale, Veglio, Percuoco, Taina, Pilar. All: Del Duca Arbitri: Paparozzi di Grosseto e Cosseddu di Nuoro. Crono: Totaro di Aprilia Reti: 2’st Privitera (C), 11’st Miron (C); 3’tt Pilar (L), 4’tt Vecchione (C), 11’tt Campoy (L)



“Abbiamo assistito a un livello tecnico altissimo, sia nella categoria giovanile che in quella femminile” – ha dichiarato Roberto Desini al termine della seconda finale – “ma soprattutto abbiamo percepito una crescita strutturale del movimento, a partire dalle società, sempre più organizzate e consapevoli del valore che esprimono in questo sport. Tutti insieme ci abbiamo creduto cinque anni fa quando abbiamo istituito l’Under 20. Con la stessa convinzione abbiamo triplicato le competizioni del femminile per dare spazio ad una disciplina in grande crescita”.



Il coordinatore del Dipartimento BS Lega Nazionale Dilettanti Roberto Desini e il vice presidente vicario della Lnd Christian Mossino hanno consegnato lo Scudetto al Cagliari. Le medaglie a Lady Terracina dalla consigliera del Comune di Cirò Marina Maria Esposito e dal consigliere del Comitato Lnd Calabria Pino Talarico.

Cagliari si è presa anche un premio individuale, l’Mvp del campionato Fabiana Vecchione. Capocannoniere la giocatrice del Lady Terracina Stephanie Galluccio (6 reti). La targa come miglior portiere del campionato l’ha ricevuta Martina Galloni dalle mani del consigliere del Dipartimento BS Lnd Salvatore D’Augello. Il presidente del Consiglio Comunale di Cirò Marina Ferdinando Alfì ha premiato la miglior giocatrice della finale, la spagnola Miron (Cagliari).

Entrambe le finaliste hanno ricevuto il premio del Main Title Partner Q8 – “Energia Positiva” da Francesco Negro, customer engagement & partnership specialist Q8 Italia.

Un omaggio per la terna arbitrale da parte del vice coordinatore Aia Can BS Figca Fabio Polito.

