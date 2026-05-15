Beach soccer-Lnd: la presentazione della stagione 2026

E’ tutto pronto per la stagione 2026 della Serie A Q8 del Beach Soccer Figc-Lega Nazionale Dilettanti, l’unico Campionato ufficiale, il più longevo e competitivo al Mondo giunto alla 23ª edizione. Teatro della presentazione, la prestigiosa sede di Esperienza Europa “David Sassoli”, con la partecipazione di istituzioni, promoter delle tappe, partner e rappresentanti del Beach Soccer italiano. Un appuntamento che ha aperto simbolicamente la 23ª stagione della disciplina, pronta ancora una volta a portare il grande spettacolo del Beach Soccer sulle spiagge più belle d’Italia, attraverso un percorso che unirà sport, promozione territoriale, turismo ed eventi. Ha moderato la presentazione la giornalista e conduttrice televisiva Stefania Renda. Ad aprire l’incontro il saluto istituzionale di Valeria Fiore, in rappresentanza del Parlamento europeo in Italia e di Esperienza Europa “David Sassoli”. Per la Lega Nazionale Dilettanti sono intervenuti il Presidente Giancarlo Abete e il Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer Lnd Roberto Desini. Per Q8, Title Main Partner del Campionato, partecipa Fabio Curtacci, Retail & Marketing Director presso Q8 Kuwait Petroleum Italia. Hanno preso parte alla presentazione Gianni Cadoni, Vice Presidente della Lnd Area Centro con delega al Beach Soccer e i promoter delle tappe ufficiali del Campionato 2026, protagonisti di un percorso organizzativo che coinvolgerà alcune delle località turistiche balneari più importanti e rappresentative del panorama nazionale. Nel corso dell’evento sono stati svelati il calendario ufficiale della stagione 2026, le sedi delle tappe, i principali appuntamenti agonistici, le novità organizzative e progettuali della nuova stagione.

Convinzione e responsabilità

Il Presidente Giancarlo Abete ha allargato le valutazioni riflettendo su tutte le sfaccettature dello sport estivo per antonomasia: «Il Beach Soccer è ormai una disciplina matura, uno sport dalla dimensione internazionale che ha saputo consolidarsi nel tempo, unendo il valore tecnico e agonistico alla promozione dei territori che ospitano le competizioni. Parliamo di una realtà che valorizza location turistiche di grande richiamo e che riesce a coinvolgere direttamente il pubblico, creando partecipazione, relazioni e senso di comunità. Nel corso degli anni l’attività si è progressivamente strutturata e organizzata, acquisendo solidità e credibilità anche grazie al contributo delle amministrazioni locali, che hanno creduto nel progetto e ne hanno accompagnato la crescita. Desidero inoltre ringraziare il partner commerciale Q8 per il sostegno garantito per il secondo anno alla Lnd. Ogni evento sul territorio rappresenta una manifestazione concreta della presenza e dell’impegno della Lega Nazionale Dilettanti». Abete ha sottolineato un aspetto: «Il Beach Soccer è uno sport fortemente legato al turismo, capace di generare nuove opportunità e nuove relazioni. Allo stesso tempo assume un valore sociale importante, perché promuove benessere, aggregazione e attività sportiva anche durante il periodo estivo. In questo percorso la Lnd continua a essere presente, con convinzione e responsabilità». Le parole di Abete hanno trovato riscontro nel pensiero di Fabio Curtacci, Retail & Marketing Director presso Q8 Kuwait Petroleum Italia: «Continuiamo con convinzione il nostro viaggio al fianco del Beach Soccer perché crediamo nella bellezza dell’Italia e nel valore delle location in cui questa disciplina viene praticata. Due anni fa Q8 ha celebrato i suoi 40 anni di attività e, proprio in quell’occasione, abbiamo scelto di intraprendere un nuovo percorso, orientato non solo alla presenza commerciale ma anche alla responsabilità verso le comunità in cui operiamo. Questa partnership nasce da una visione condivisa: non volevamo limitarci a un’operazione di marketing, ma costruire un progetto capace di generare valore per il territorio. La Lega Nazionale Dilettanti e il Beach Soccer rappresentano al meglio questi principi, perché uniscono sport, partecipazione, energia e vicinanza alla quotidianità delle persone. Le caratteristiche del Beach Soccer si integrano perfettamente con l’identità di Q8: il mare, la sabbia, il sole, elementi che richiamano anche il nostro logo, ma soprattutto il dinamismo e l’energia di una disciplina che anima l’estate e le spiagge italiane. Guardiamo a questa collaborazione come a un percorso in evoluzione. Con la Lnd esistono molti punti di contatto e l’obiettivo è sviluppare in futuro progetti sempre più articolati, capaci di rafforzare il legame con i territori e con le comunità locali».

Il livello si è alzato

Roberto Desini è entrato nelle pieghe dell’attività organizzativa di tutte le competizioni: «L’aspetto che più ci fa piacere è il numero crescente di candidature arrivate dalle località interessate a ospitare le tappe del nostro circuito. Le richieste sono state talmente numerose che non è stato possibile soddisfarle tutte: è un segnale molto positivo, che testimonia lo stato di salute dell’intero movimento. Significa che il lavoro intrapreso sta producendo risultati concreti e che, in prospettiva, cercheremo di coinvolgere anche nuove sedi. La suddivisione del Campionato in due Poule sta dando i suoi frutti: il livello della competizione si è alzato, così come lo spessore tecnico delle squadre. Ne beneficia lo spettacolo, con grande equilibrio fino alle ultime giornate e con tutte le società in corsa per un obiettivo. Il nostro campionato oggi attrae alcuni tra i migliori interpreti della disciplina. Non lo diciamo soltanto noi: lo riconoscono i giocatori, i tecnici e gli addetti ai lavori. Questo conferma la qualità del percorso intrapreso e il valore della proposta sportiva. Un altro elemento da sottolineare è la crescita organizzativa delle società, dei tesserati e dell’intera componente arbitrale. Il movimento sta maturando sotto tutti i profili. Aumentano gli impianti permanenti e questo rappresenta un investimento strategico, perché rafforza le basi dello sport e consente ai club di programmare con maggiore continuità. Anche la Serie B regionale sta portando nuova linfa al movimento, favorendo uno sviluppo dal basso e contribuendo a radicare sempre di più il Beach Soccer nel Paese. Mi fa particolarmente piacere la continuità del campionato femminile: siamo stati tra i primi al mondo a crederci e continuiamo a investire con convinzione in questo settore. Lo stesso vale per l’Under 20, introdotta sei anni fa, che oggi sta restituendo risultati importanti. Molti giovani italiani sono ormai protagonisti con le prime squadre e con la Nazionale, a conferma della bontà del lavoro svolto sui vivai. Il Beach Soccer resta una disciplina altamente spettacolare, dinamica, poco tattica rispetto ad altri sport e capace di esaltare tecnica, ritmo e imprevedibilità. Sono caratteristiche che ne aumentano l’attrattività e che rendono il nostro campionato un prodotto sportivo sempre più competitivo e coinvolgente».

Calendario ricco

Il Campionato prenderà il via a Castelsardo (dal 30 maggio al 2 giugno), alla sua prima assoluta nel circuito ufficiale della Lnd, con la Poule Scudetto e la Finale della Supercoppa Maschile. La stagione proseguirà poi attraverso palcoscenici storici della disciplina come Terracina (Under 20 dal 10 al 14 giugno e Coppa Italia dal 17 al 21 giugno) e Lignano Sabbiadoro (25/28 giugno, Poule Promozione e Coppa Italia femminile), fino al grande ritorno di Praia a Mare (3/12 luglio entrambe le Poule e la Coppa Italia U20), che sarà nuovamente sede del Beach Soccer ufficiale dopo l’ultima esperienza del 2007. Tra le novità più attese della stagione anche l’esordio assoluto di Anzio nel circuito della Serie A Q8 (17/25 luglio entrambe le Poule maschili e la Supercoppa femminile), mentre le Finali Scudetto si disputeranno a Scoglitti, in Sicilia, dal 4 al 9 agosto 2026. Con le ultime riforme e innovazioni introdotte il Beach Soccer Lnd è in continua evoluzione e miglioramento. La divisione della Serie A Q8 in due Poule, Scudetto e Promozione, ha alzato il livello delle competizioni. L’introduzione dell’Under 20 ha assicurato un futuro importante alla disciplina. L’assegnazione di nove titoli a stagione ha arricchito il valore mediatico. I Play Off Promozione hanno aumentato la partecipazione. La continuità del femminile ha allargato il coinvolgimento. La Serie B ha coinvolto le Regioni. Anche in questa stagione si giocheranno tre competizioni: Serie A Q8 (Poule Scudetto e Promozione), Under 20 e femminile. In programma ben nove finali, tre Scudetti, altrettante finali di Coppa Italia e Supercoppe.

Gli organici

Poule Scudetto: Cagliari, Città di Milano, Genova, Icierre Lamezia, Napoli, Naxos, Energy Pisa, Sambenedettese, Ecoris Viareggio, We Beach Catania. Poule Promozione: Bologna, Brancaleone, Faventia, Gladiators Viareggio, Roma, Sakro Crotone, Sicilia, Stella Del Mare San Benedetto, Terracina e Vastese. Under 20 - Girone A: Icierre Lamezia, Mg Media Eboli, Napoli, Lenergy Pisa, Sambenedettese e Terracina. Girone B: Futsal Vasto, Genova, Lazio, Roma, Ecoris Viareggio, We Beach Catania. Femminile: Cagliari, Città di Milano, Cus, Genova, Lady Terracina e Vjs Velletri. Un campionato con una copertura mediatica estesa, moderna e coerente con le nuove dinamiche di consumo dello sport live. Tutte le nove finali saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, 98 partite in live streaming sul canale youtube della Lega Nazionale Dilettanti. ll lancio della stagione di Beach Soccer sarà valorizzato da un progetto editoriale in tre puntate su Sky Sport Calcio il 15 maggio alle 20, il 22 alle 23.15 e il 29 alle 22.45. La stagione 2026 conferma la crescita continua del Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, sempre più riconosciuto come format sportivo e territoriale capace di unire spettacolo, identità e valorizzazione delle comunità ospitanti.