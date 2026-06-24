Lignano, 22 anni di beach soccer: il futuro è già sulla sabbia

Dal 25 al 28 giugno la Beach Arena dell’Ufficio 5 torna a essere una delle capitali della sabbia, con la Coppa Italia Q8 Femminile e, dal 26 al 28, la Serie A Q8 – Poule Promozione. Un appuntamento che conferma il legame profondo tra Lignano e il beach soccer: una storia nata nel 2004 e diventata nel tempo sinonimo di continuità, organizzazione e accoglienza. Roberto Desini, Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, non ha dubbi: "Lignano è una tappa storica, una tappa che ci dà tranquillità e professionalità". Poi sceglie tre parole per definirla: "Serietà, professionalità e amicizia".



Ma Lignano, oggi, non è soltanto memoria. È anche il posto giusto per misurare la trasformazione del movimento. Il beach soccer italiano è più giovane, più profondo, più competitivo. E anche se l’Under 20 non gioca in questa tappa, i suoi effetti si vedono già nella Serie A Q8: nei club, nelle rotazioni, nelle partite che contano. "L’Under 20 è un fiore all’occhiello", sottolinea Desini. Una filiera che la LND ha scelto di sostenere e che sta producendo risultati concreti. "Siamo l’unica Federazione in Europa con un campionato Under 20 che finanziamo completamente. Sta dando risultati incredibili". Come raccontato dal coordinatore, "sette dodicesimi" dell’Italia campione d’Europa nel settembre 2025 arrivavano proprio da quel percorso. È il segnale di un ricambio generazionale che non resta sulla carta, ma diventa campo, responsabilità, minuti veri.