Lignano, 22 anni di beach soccer: il futuro è già sulla sabbia

Dal 25 al 28 giugno la Beach Arena dell’Ufficio 5 torna a essere una delle capitali della sabbia, con la Coppa Italia Q8 Femminile e, dal 26 al 28, la Serie A Q8 – Poule Promozione. Un appuntamento che conferma il legame profondo tra Lignano e il beach soccer: una storia nata nel 2004 e diventata nel tempo sinonimo di continuità, organizzazione e accoglienza. Roberto Desini, Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, non ha dubbi: "Lignano è una tappa storica, una tappa che ci dà tranquillità e professionalità". Poi sceglie tre parole per definirla: "Serietà, professionalità e amicizia".
Ma Lignano, oggi, non è soltanto memoria. È anche il posto giusto per misurare la trasformazione del movimento. Il beach soccer italiano è più giovane, più profondo, più competitivo. E anche se l’Under 20 non gioca in questa tappa, i suoi effetti si vedono già nella Serie A Q8: nei club, nelle rotazioni, nelle partite che contano. "L’Under 20 è un fiore all’occhiello", sottolinea Desini. Una filiera che la LND ha scelto di sostenere e che sta producendo risultati concreti. "Siamo l’unica Federazione in Europa con un campionato Under 20 che finanziamo completamente. Sta dando risultati incredibili". Come raccontato dal coordinatore, "sette dodicesimi" dell’Italia campione d’Europa nel settembre 2025 arrivavano proprio da quel percorso. È il segnale di un ricambio generazionale che non resta sulla carta, ma diventa campo, responsabilità, minuti veri.
La gioventù al potere, dunque, non come slogan ma come direzione. Giovani che non aspettano più il loro turno: se lo prendono. «Anche alla finale di Coppa Italia c’erano ragazzi dell’Under 20 nel Napoli e nella Sambenedettese", ricorda Desini. Non comparse, ma parte viva di squadre che competono per vincere. Questa spinta si inserisce in un campionato sempre più equilibrato. "Il livello tecnico si è alzato molto", spiega Desini. "Ma soprattutto c’è stato un livellamento verso l’alto, con un grande equilibrio". Le distanze si sono accorciate, le partite si decidono sui dettagli, il titolo e lo scudetto si annunciano più incerti che mai: "Chiunque arriverà alle Final Eight sarà allo stesso livello".
Nel beach soccer basta un attimo: una rovesciata, un rimbalzo, una parata, un tiro al volo. Ma dietro quell’attimo oggi c’è sempre più lavoro. "Uno spettatore può vedere un calcio diverso, tecnico, spettacolare, sempre in bilico", dice Desini. "Una partita si decide in un attimo. E si può vedere gratis". Anche il sostegno di Q8 ha contribuito a dare struttura, identità e continuità a un movimento che non vive più soltanto di spettacolo estivo, ma di progettualità. "Da quando abbiamo un main sponsor come Q8, ci sta dando tanto", sottolinea Desini.
Lignano, con i suoi ventidue anni di storia, è il posto ideale per raccontarlo: una tappa che celebra il passato, ma soprattutto mostra il presente di una disciplina cresciuta. Il miglior modo per festeggiare questa lunga storia è vedere che il futuro è già arrivato. Ed è giovane, tecnico, coraggioso. Sulla sabbia friulana, il beach soccer italiano non brinda soltanto ai suoi 22 anni: guarda alla prossima generazione.