Serie A Q8 – Poule Scudetto: Pisa in fuga. Sorridono anche Genova, Napoli, Samb e Viareggio

Praia a Mare (Cs), 10 Luglio 2026 – Sulla sabbia della Puntocuore Beach Arena di Praia a Mare il grande spettacolo della Serie A Q8 Beach Soccer ha subito acceso l’entusiasmo del pubblico. La quinta giornata della Poule Scudetto, la prima della tappa calabrese, ha mostrato il volto più autentico e spettacolare della disciplina. Le migliori squadre del circuito FIGC-Lega Nazionale Dilettanti hanno sfoggiato tecnica, intensità e una straordinaria capacità di interpretare ogni momento delle gare.

Sambenedettese, Ecoris Viareggio, Genova e Napoli hanno battuto Cagliari, Naxos, Città di Milano e WB Catania rilanciandosi in classifica. Lenergy Pisa dopo aver superato l’Icierre Lamezia continua la sua fuga solitaria in testa alla classifica a punteggio pieno.

Rovesciate, acrobazie, conclusioni spettacolari e colpi di scena hanno accompagnato un programma ricco di emozioni. Sulla spiaggia, nel cuore dell’estate, il beach soccer ha espresso tutte le qualità che lo rendono uno degli sport più coinvolgenti dell’estate.

Cinque partite ad alta intensità, con ritmi sostenuti e continui capovolgimenti di fronte. Il talento dei singoli si è inserito all’interno di sistemi di gioco sempre più evoluti, segno della crescita tecnica del campionato che vanta i migliori beachers al Mondo. Praia a Mare ha risposto con partecipazione, trasformando la giornata in una vera festa di sport.

Domani altre cinque partite valide per la 6^ giornata della Serie A Q8 – Poule Scudetto. S’inizia alle 11.00, una pausa e poi le altre quattro sfide di seguito a partire dalle 17.15.

Tutte le informazioni, il programma gare e le notizie sulla tappa sono disponibili sul sito web ufficiale lnd.it/serieabeachsoccer.Riavvolgiamo il nastro del film della giornata ed entriamo nelle pieghe delle partite di oggi.

Cagliari-Sambenedettese 2-4

Per la terza volta in altrettanti scontri diretti la Samb supera il Cagliari distanziandolo di tre punti in classifica. E’ il terzo successo in Campionato per i ragazzi di mister Oliviero Di Lorenzo. La Samb ha costruito il successo nei primi due tempi grazie a mister 1000 gol Gabriele Gori autore di una doppietta che lo proietta a quota sei in Campionato. Il diversamente giovane De Baptistis e il portiere con il vizio del gol Barbagallo hanno rimpinguato il bottino rossoblù. Il Cagliari si è svegliato troppo tardi con le reti di Margiotta e di Lucao (quinto sigillo in Campionato).

Naxos-Ecoris Viareggio 2-7

Un successo necessario quello ottenuto dal Viareggio che si risolleva in classifica portandosi a sei punti. Il Naxos rincorre ancora il primo acuto stagionale dopo esserci andato vicino più volte. I bianconeri hanno fatto la differenza negli ultimi due tempi con un parziale di 5-0. Tulio (due volte, sei in Campionato), Josep Jr, Santini (tripletta) e Giordani hanno consegnato la vittoria al Viareggio. Al Naxos non è bastato il quinto gol in A di Caique e la rete di Miola.

Città di Milano-Genova 3-4

Dopo tre ko negli scontri diretti Genova riesce ad avere la meglio per la prima volta su Milano grazie a un terzo tempo strepitoso. In un colpo solo i liguri infrangono il sortilegio e superano in classifica i meneghini. Genova ora ha sette punti, Milano rimane a sei. Protagonista oggi come in tutta questa prima parte di Campionato Maxim Zuppiroli autore di una doppietta che lo proietta a quota sette reti in A. In gol anche i due danesi, il portiere Madsen e Damm, saliti rispettivamente a quota 4 e 5 reti in Campionato. A Milano non è bastata la doppietta di un devastante Brendo in lotta per la vetta della classifica marcatori (8 reti). Il centro di Savarese aperto le danze al match.

Icierre Lamezia-Lenergy Pisa 2-4

Continua la corsa solitaria del Pisa che si prende il quinto successo in altrettante partite, il secondo a Praia a Mare. Questa volta è stata veramente dura con un Icierre Lamezia che ha giocato una partita di spessore. Lamezia non è riuscito a rompere quell’incantesimo che dal 2023 lo vede sempre perdente nei quattro scontri diretti con il Pisa. Nella prima metà della gara la capolista ha preso il largo poi Lamezia si è rifatto sotto ma Hulk a 2’ dal fischio finale ha chiuso la gara. Il brasiliano è deciso a vincere ancora una volta la classifica marcatori. Per lui oggi una tripletta che lo proietta a quota 10 gol in Campionato. Una firma anche per il pluridecorato verdeoro Datinha. Nel Lamezia a segno per la prima volta in stagione Verso e Alisson. Un evento particolare per il brasiliano abituato ad andare in doppia cifra.

Napoli-WB Catania 5-3

Il Napoli si lascia dietro la sfortuna e si rilancia in classifica accorciando la distanza con il gruppo di testa. I partenopei sono partiti forte scavando un solco tra loro e il Catania nei primi due tempi. Gli etnei hanno reagito quando ormai la distanza era incolmabile. Nel Napoli protagonisti i gemelli portoghesi Martins, tripletta per Be, doppietta per Leo. Insieme hanno già segnato ben tredici gol. Catania è stato trascinato dal bomber azzurro Zurlo (doppietta) che per l’ennesimo campionato sta già arrivando in doppia cifra.