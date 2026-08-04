Beach Soccer: sei giorni di spettacolo a Scoglitti, in palio gli Scudetti Serie A Q8, Under 20 e Femminile

TORINO - Dal 4 al 9 agosto Scoglitti (Rg) diventerà il centro nevralgico del Beach Soccer italiano, ospitando tutte le finali della stagione. Sulla sabbia siciliana si assegneranno i titoli della 22esima edizione della Serie A Q8 , il sesto titolo Under 20 e il 15esimo campionato Femminile . In programma anche il Girone unico dei Play Off Promozione per un posto nella prossima Poule Scudetto. Il tour ufficiale torna dove tutto è iniziato nel 2004 quando la disciplina mosse i primi passi nell’affascinante località siciliana. Sei giornate ad altissima intensità, nelle quali si confronteranno le migliori squadre del panorama nazionale. Ogni partita avrà il peso di una finale e potrà decidere il destino di un’intera stagione . Tecnica, spettacolo, agonismo ed emozioni accompagneranno un programma ricco di appuntamenti. I campioni più affermati e i giovani talenti saranno protagonisti nella stessa prestigiosa vetrina. La Puntocuore Beach Arena di Scoglitti si prepara ad accogliere pubblico, addetti ai lavori e appassionati provenienti da tutta Italia. La manifestazione sarà sostenuta da una copertura mediatica imponente, tra dirette SkySport, streaming youtube Lnd, social network e informazione nazionale. Un grande evento sportivo capace di valorizzare il territorio e di amplificare l’immagine del Beach Soccer. Dal 4 al 9 agosto, a Scoglitti, ogni sfida porterà con sé un sogno, un trofeo e il titolo di Campione d’Italia. La presentazione si è tenuta oggi martedì 4 agosto nella suggestiva sala Degli Specchi di Palazzo Iacono sede del Comune di Vittoria. Per la Lnd sono intervenuti il coordinatore e il componente del Dipartimento BS Lnd Roberto Desini e Fabio Nicosia , quest’ultimo promoter di tappa. Per le istituzioni delle amministrazioni comunali e regionali presenti il sindaco della città di Vittoria Francesco Aiello , il presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari . Per il title main partner Q8 è intervenuto il district manager Q8 Sud Italia Davide Mugnai . ( nella foto di apertura)

Dal 4 al 9 agosto alla Puntocuore Beach Arena di Scoglitti (Rg), saranno protagonisti ben 20 club, otto società Serie A Q8 per la Final Eight, quattro del Campionato Under 20, altrettante della competizione femminile (Final Four Scudetto) e quattro della Serie A impregnate nel Girone Playoff Promozione. Sarà la tappa decisiva per assegnare tre Scudetti, Serie A Q8, Under 20 e femminile e un posto utile per la prossima Poule Scudetto. In programma in tutto ben 26 partite.

FINALE EIGHT – SERIE A Q8: venerdì 7 agosto dalle 17:00 si giocheranno le quattro partite dei Quarti di Finale. Sabato 8 agosto alle 20:30 e 22:00 le semifinali, alle 17:00 e 18:30 le sfide tra le perdenti i Quarti. Domenica 9 agosto alle 18.30 la gara che assegnerà lo Scudetto; alle 9:00, 10:15 e 15:30 le altre sfide per assegnare tutti i posti nella graduatoria finale.

FINAL FOUR - UNDER 20: il 5 agosto alle 20:30 e 22:00 le semifinali. Il 6 agosto alle 22:00 la finalissima, alle 19:45 la sfida per il 3° e 4° posto.

FINAL FOUR - CAMPIONATO FEMMINILE: L’8 agosto alle 17:00 e 18:30 le semifinali. Il 9 agosto alle 11:30 la gara valida per il 3° e 4° posto, alle 17:00 la finale.

PLAY OFF PROMOZIONE: martedì 4 agosto alle 20:30 e 22:00 le partite della 1ª Giornata; mercoledì 5 e giovedì 6 agosto alle 17:00 e 18:30 le gare della 2ª e 3ª Giornata. Tutte le informazioni, il programma gare, i match report e le notizie sulla tappa sono disponibili sul sito web ufficiale lnd.it/serieabeachsoccer .

Beach&Cheers, il saluto finale della stagione

Domenica 9 Agosto alle ore 20.00 dopo la Finale Scudetto della Serie A Q8 il Dipartimento BS Lnd organizza l’evento "Beach&Cheers". Il tradizionale appuntamento conclusivo del Beach Soccer Tour Q8 2026 andrà in scena al Kaldo al Pontile – Lounge Bar & Bistrò sul Porto Turistico di Scoglitti (Rg). L'iniziativa è il momento di chiusura della stagione sportiva, riunisce istituzioni, club, atleti, tecnici, arbitri, partner, sponsor e media in un'occasione conviviale dedicata ai protagonisti del Beach Soccer italiano, per celebrare insieme il percorso compiuto nel corso del Tour 2026.

Una tappa live: il racconto passa da YouTube LND a Skysport

Un campionato con una copertura mediatica estesa, moderna e coerente con le nuove dinamiche di consumo dello sport live. Le finali del Beach Soccer si preparano a conquistare non soltanto la sabbia, ma anche il grande palcoscenico mediatico. Le semifinali e la Finale Scudetto della Serie A Q8 insieme alle finali Under 20 e femminile saranno trasmesse in diretta su SkySport che darà spazio anche al riassunto della tappa in modalità on demand. I Quarti di Finale della Serie A Q8, le semifinali under 20 e quelle femminili insieme a quattro gare dei Play Off Promozione saranno trasmesse in live streaming sul canale youtube della Lega Nazionale Dilettanti.

Il Beach Soccer Tour 2026 diventa un’esperienza immersiva

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza del Beach Soccer Tour 2026 ha contribuito anche Radio Q8, presenza ufficiale del circuito all’interno delle tappe, con musica, animazione, contenuti dedicati e passaggi radiofonici interamente riservati al racconto del campionato.n L’universo digitale del Beach Soccer LND vive quotidianamente attraverso i canali social ufficiali, con aggiornamenti, highlights, backstage e contenuti esclusivi pubblicati sul profilo Instagram @serieabeachsoccer e sul sito ufficiale beachsoccer.lnd.it.

Serie A Q8 2026, un tour nazionale tra piazze storiche, debutti assoluti e ritorni iconici

Il Campionato ha preso il via lo scorso 30 Maggio a Castelsardo, alla sua prima assoluta nel circuito ufficiale della LND, dove sono andate in scena Poule Scudetto e Supercoppa. La stagione è approdata su un palcoscenico storico della disciplina come Terracina (Under 20 dal 10 al 14 Giugno e Coppa Italia dal 17 al 21 Giugno) ed proseguita in un’altra location iconica come Lignano Sabbiadoro (25/28 Giugno, Poule Promozione e Coppa Italia femminile). Importante il ritorno a Praia a Mare (3/12 Luglio entrambe le Poule e la Coppa Italia U20), nuovamente sede del Beach Soccer ufficiale dopo l’ultima esperienza del 2007. Suggestivo e coinvolgente l’esordio assoluto di Anzio nel circuito della Serie A Q8 (17/26 Luglio entrambe le Poule maschili, la Supercoppa e il Campionato femminile oltre la Serie B e i Play Off U20). Ora le Finali Scudetto e i Play Off Promozione a Scoglitti, in Sicilia, dal 4 al 9 agosto 2026.

Beach Soccer LND, un modello in evoluzione tra riforme, innovazione e crescita competitiva

Con le ultime riforme e innovazioni introdotte il Beach Soccer LND è in continua evoluzione e miglioramento. Dal 2019 la divisione della Serie A Q8 in due Poule, Scudetto e Promozione, ha alzato il livello delle competizioni. L’introduzione dell’Under 20 nel 2021 ha assicurato un futuro importante alla disciplina. L’assegnazione di nove titoli a stagione ha arricchito il valore mediatico. I Play Off Promozione (dal 2022) hanno aumentato la partecipazione. La continuità del Campionato femminile, giunto alla 15^ edizione, il primo in Europa, ha allargato il coinvolgimento. La Serie B ha coinvolto le Regioni.