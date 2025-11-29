Tris Italia all'Iran: le azzurre volano ai quarti del Mondiale di Calcio a 5 femminile

Italia ai quarti di finale del Mondiale femminile di futsal nelle Filippine. Le azzurre raggiungono l'obiettivo minimo fissato a inizio kermesse, chiudendo il Gruppo D al secondo posto (dietro solo al Brasile) dopo aver battuto Panama all'esordio (con un roboante 17-0) e questa mattina l' Iran 3-1 in una soffertissima rimonta nell'ultimo match del raggruppamento. Una grande vittoria quella della azzurre in 40' che di fatto erano come un ottavo di finale: Coppari e compagne, avevano a disposizione due risultati su tre (la differenza reti avrebbe permesso all'Italia anche di poter pareggiare per passare il turno) ma l'andamento della partita è stato di continua apprensione: sotto 1-0 a metà del primo tempo, l'Italia insegue collezionando palle gol, riuscendo a ribaltarla in appena venti secondi solamente dopo nove minuti della ripresa. Segnano Berté e Borges e poi il sigillo finale lo mette Vanelli , trovando il 3-1 che le consegna anche il premio di 'Player of the match'. Per l'Italia si spalancano ora le porte dei quarti di finale, in un lato del tabellone in cui non ci sono né la prima (il Brasile, che affronta il Giappone), né la seconda (la Spagna, che giocherà contro il Marocco) del ranking Mondiale che potrebbero trovarsi l'una contro l'altra in semifinale.

Le parole di Francesca Salvatore

Ci sarà invece il Portogallo, che sarà l'avversario delle azzurre, come primo grande ostacolo; successivamente, in semifinale una fra Argentina e Colombia, una contro l'altra in un infuocato derby sudamericano. Appena tre giorni e sarà Italia-Portogallo, programmata per martedì 2 dicembre alle ore 11. A fine partita le voci dei protagonisti, partendo dall'allenatrice delle azzurre Francesca Salvatore: "Il risultato ottenuto rappresenta il sunto di tutto ciò che abbiamo costruito in questi anni. Abbiamo dimostrato di avere carattere, di essere una squadra forte che non si è scomposta neanche sotto di un gol. È stata una grande prova di forza, perché è stata molto più dura di quanto ci aspettassimo: siamo usciti con tanta esperienza in più, ora inizia un'altra fase del Mondiale. Siamo rimaste in otto, chiunque è fortissimo: siamo preparate a questo livello, siamo in palla e da domani penseremo al Portogallo". Eletta Player of the Match Gaby Vanelli racconta: "Sapevamo sarebbe stata una gara molto intensa e dura, abbiamo sofferto e il risultato è venuto fuori piano piano. Sono felice per tutto il sacrificio che la squadra ha messo su ogni pallone. Il premio è un'emozione, ma non è solo mio ma di tutte le mie compagne di squadra".