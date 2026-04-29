Torneo delle Regioni di calcio a 5: ecco le semifinaliste  





UNDER 19

La categoria più matura del TDR non ha mezze misure. Due partite dei Quarti si sono risolte ai rigori le altre due con vittorie nette. L’Under 19 nel segno del sud Italia con Sicilia, Puglia, Calabria in semifinale insieme al Lazio. E’ cambiato poco rispetto al 2025. Si confermano in tre, i campioni in carica della Sicilia, la finalista Puglia e il Lazio. Unica novità la Calabria al posto della Lombardia. I siciliani nelle ultime sette edizioni solo in due occasioni non sono entrati nel gruppo delle migliori quattro d’Italia con l’acuto dei successi del 2025 e del 2023. La Calabria torna in semifinale dopo il successo del 2024, il Lazio passa i quarti per la terza volta nelle ultime sei edizioni. La Puglia dopo cinque edizioni di attesa replica la prestazione del 2025. Il laziale Leonardo Gallo dopo l'ennesima prestazione d'autore è capocannoniere solitario della categoria con 8 reti.



UNDER 17

I Campioni in carica del Lazio si confermano decani dell’U17. Dal 2013, nelle ultime undici edizioni, solo una volta (2024) non sono entrati nel gruppo delle migliori quattro d’Italia del futsal TDR. L’Emilia Romagna eguaglia il risultato del 2024. E’ l’edizione dei grandi ritorni. Puglia e Marche non centravano le semifinali dal 2013 e 2015. Per il Lazio a segno ancora una volta Giacchini e De Gaetano entrambi a quota 6 gol al TDR. Non hanno mancato l’appuntamento con il gol neanche Ferraro e Sorgatto rispettivamente al quinto e quarto centro nella manifestazione. Nell’Emilia Romagna tripletta per Mattia Minguzzi sempre più capocannoniere con 8 reti. Tre gol anche per Lazzarini (5 in tutto).



UNDER 15

Tre Quarti di Finale su tre si sono decisi nelle ultime battute, è la bellezza dell’Under 15 in cui nulla è scontato. Un dato su tutti fa capire quanto è dinamica questa categoria. Rispetto al 2025 è rimasto in lizza solo il Campione in carica del Piemonte VdA mentre le altre tre semifinaliste sono tutte diverse. La Basilicata è tornata nel gruppo delle migliori quattro d'Italia U15 per la seconda volta nella sua storia (la prima nel 2015). La Puglia ritorna in semifinale dopo 13 anni. In passato Lazio e Piemonte VdA si sono incontrate solo in finale nel 2016 e 2023. Il Lazio in semifinale dopo solo un anno di attesa mentre il Piemonte VdA entra nelle prime quattro d’Italia per la sesta volta nelle ultime otto edizioni. Oggi poker di Valerio Turco che ora è il capocannoniere dell’Under 15 con 10 reti.



FEMMINILE

Tante sorprese e colpi di scena nel femminile che si conferma disciplina imprevedibile e divertente con i Quarti che hanno decretato eliminazioni eccellenti, ritorni storici e realtà emergenti. Grande cambiamento rispetto allo scorso anno. Delle prime quattro selezioni del 2025 è rimasto solo il campione in carica del Lazio. Le altre tre Rappresentative sono tutte nuove. Il Lazio con il titolo in tasca si è preso la sesta semifinale nelle ultime otto edizioni. Il Piemonte VdA torna tra le prime quattro d’Italia ripetendo l’impresa del 2018. Calabria e Sardegna confermano i progressi fatti negli ultimi anni. Le calabresi centrano lo stesso traguardo del 2024 e 2023. Oggi la calabrese Federica De Sarro ha segnato un gol che l’ha portata in cima alla classifica marcatrici (6 reti) insieme a Manca (Sardegna). Tripletta per l’abruzzese Swamy Silvestri (5 gol al TDR). La Sardegna dopo solo un anno di assenza torna in semifinale.

Torneo delle Regioni, quarti di finale: i risultati

UNDER 19

Sicilia-Campania 7-6 dtr (3-3)

Veneto-Puglia 2-5

Calabria-Piemonte VdA 5-1

Lazio-Toscana 10-8 dtr (6-6)

UNDER 15

Lazio-Liguria 11-0

Sicilia-Basilicata 2-3

Calabria-Puglia 2-4

Emilia Romagna-Piemonte VdA 1-2

UNDER 17

Puglia-Toscana 2-1

Emilia Romagna-Basilicata 9-4

Piemonte VdA-Marche 1-3

Lazio-Calabria 5-2

FEMMINILE

Piemonte VdA-Toscana 3-0

Lombardia-Sardegna 0-3

Lazio-Abruzzo 3-2

Calabria-Veneto 1-0

Semifinali – Programma gare – Giovedì 20 aprile

UNDER 19 (ore 17.00)

Puglia-Calabria (Pala Venezia - Gaeta)

Sicilia-Lazio (Pala Carucci di Terracina)

UNDER 17 (ore 11.30)

Puglia-Lazio (Pala Venezia - Gaeta)

Emilia Romagna-Marche (Pala Amendola - Formia)

UNDER 15 (ore 9.30)

Lazio-Piemonte VdA (Pala Venezia - Gaeta)

Basilicata-Puglia (Pala Amendola - Formia)

FEMMINILE (ore 14.30)

Piemonte VdA-Calabria (Pala Venezia - Gaeta)

Sardegna-Lazio (Pala Carucci di Terracina)