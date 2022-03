Brasile, giocatore colpito da un cellulare in Gremio-Porto Alegre!

ROMA - Altro bruttissimo episodio di violenza da parte dei tifosi da condannare in Brasile. Durante la semifinale di andata del campionato tra Gremio e Internacional di Porto Alegre Lucas Silva è stato colpito in pieno volto da un cellulare durante i festeggiamenti per il gol del 3-0, risultato che sarebbe poi stato definitivo. L'ex giocatore di Real Madrid e Marsiglia è stato costretto a lasciare il campo a 15 minuti dalla fine con il labbro sanguinante ma per fortuna senza ulteriori conseguenze.