Suárez: il futuro del Pistolero è in Brasile. Feste con Messi

TORINO - Non sarà il Messico. Non saranno gli Stati Uniti. Luis Suárez , dopo il passaggio al Nacional e la frustrazione del Mondiale in Qatar, continuerà a giocare in LatinoAmérica: El Pistolero ha accettato verbalmente l’offerta del Grêmio e presto firmerà un biennale con il club di Porto Alegre. Da Rosario, dove sta trascorrendo le festività in compagnia del suo grandissimo amico Lionel Messi , l’uruguaiano ha detto sì alla proposta della società brasiliana gelando i sogni del Cruz Azul. Già prima dei Mondiali c’era stato un abboccamento tra il bomber e il club Gaúcho: nelle scorse ore l’accordo è stato ratificato e mancano solo gli ultimi dettagli.

Parola di presidente

«Stiamo lavorando per avere una definizione nelle prossime ore», ha spiegato Alberto Guerra, presidente del Grêmio in un’intervista a Radio Grenal. Insomma: il Babbo natale che indossa mantello e cappello non rossi ma azzurrobianoneri ha portato un succulento regalo di Natale a tutti quelli che amano il Tricolor Inmortal, L’accordo tra Suárez e il Grêmio sarà per 2 stagioni. Insomma: ultimi giorni di riposo per il Pistolero, che era andato a scaricare le tensioni dello sfortunato Mondiale in Qatar alle Maldive assieme alla sua famiglia.