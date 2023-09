Junior Tavares, l’ex Sampdoria nel dramma: ha un tumore al cervello

"Globo" ha rivleato che Junior Tavares è stato ricoverato lo scorso mercoledì sera presso l’Ospedale "Pontifícia Universidade Catolica" di Campinas dopo aver avvertito un formicolio al braccio. Il ventisettenne brasiliano è stato sottoposto ad accertamenti che hanno rivelato la presenza di una massa e la necessità di rimuoverla.

Junior Tavares, il campanello d'allarme: dolore dopo un colpo di testa

Stando a quanto riferisce "Lance", Junior Tavares l'intervento chirurgico verrà eseguito nei prossimi giorni. La sua ultima partita ufficiale risale allo scorso 24 giugno. Nelle ultime settimane Junior Tavares non ha preso parte agli allenamenti con la squadra perché ha avvertito forti dolori dopo un colpo di testa.

Cresciuto nel Gremio, Junior Tavares si è messo in mostra ad alti livelli con il San Paolo, poco più che ventenne. Nel 2018 il trasferimento in prestito con diritto di riscatto alla Sampdoria, prima di tornare alla base e trasferirsi in Portogallo al Portimonense. A seguire il ritorno in Brasile, al Recife, il passaggio al Nautico e al Ponte Preta (Serie B brasiliana).

Junior Tavares, la vicinanza del San Paolo

Il San Paolo, club nel quale Junior Tavares, con all'attivo tre presenze in Serie A in maglia blucerchiata, ha vissuto l’esperienza più importante della sua carriera, ha espresso la sua vicinanza a Junior Tavares attraverso un post su Twitter: “Il San Paolo FC esprime la sua solidarietà e spera nella guarigione di Junior Tavares, ex giocatore del Tricolor, ricoverato mercoledì scorso a causa di un tumore alla testa. Forza Junior Tavares, siamo con te”.