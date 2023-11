Fred shock, notte di paura: "Pistola alla tempia, rubati auto e telefono"

Tantissima paura per Fred in Brasile. L'ex attaccante è stato vittima di una rapina a mano armata a Rio de Janeiro, più precisamente nel quartiere Ipanema, a sud della città. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, infatti, il 40enno è stato coinvolto in questo spiacevole episodio a poche ore dal termine della sfida tra la Fluminense e il Sao Paulo. In Europa è passato per qualche stagione avendo giocato con il Lione, ma poi è stato prevalentemente in terra brasiliana, tra cui nel Flu, è stata l'ultima squadra prima del ritiro e dove ora lavora come direttore sportivo. Con la Selecao ha vinto una Copa America (2007) e una Confederations Cup (2013). Ma cosa è successo nella mattinata di giovedì?