Escort come sponsor nel calcio: scelta shock in Brasile

Leone in campo e pure... sotto le lenzuola. Nelle prossime ore, in Brasile, potrebbe cambiare, e non di poco, il futuro dell’Esporte Clube Vitória, O Leão Rubronegro, il leone rossonero, l’anima di Salvador, la capitale dello stato di Bahia. L’antefatto è di quelli che definire gustoso sarebbe riduttivo: il 10 febbraio la società bahiana, che gioca in Serie B, ha annunciato il suo nuovo sponsor a cui è stata riservata discreta visibilità grazie a un apposito spazio sulla manica della divisa da gioco. Una scelta assolutamente legittima che però ha dato il via a una serie infinita di polemiche che, a mesi di distanza, crescono ancora, giorno dopo giorno.