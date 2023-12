Ucciso da un fulmine in campo: la tragedia che ha dell'incredibile

Lutto nel calcio brasiliano. Durante una partita amatoriale a Santo Antonio da Platina , nello stato del Paraná, un giocatore di 21 anni è morto dopo essere stato colpito alla testa da un fulmine. Si tratta di Caio Henrique , deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Altri sei giocatori sono rimasti feriti e sono stati portati all'Ospedale Municipale della città in macchina: all’interno dello stadio, infatti, non c’erano ambulanze.

La tragedia è avvenuta domenica pomeriggio nello stadio Eleuterio da Silva, dove giocavano i padroni di casa dell'Unidos de Santo Antonio da Platina - club in cui militava il 21enne Caio Henrique - e l'Uniao Japirense, match valido per la Copa Regional de Futebol Amador. Durante il secondo tempo della partita, accompagnata da una forte pioggia, un video registrato dagli spalti mostra le terribili scene pochi attimi dopo l'incidente: si possono osservare i giocatori crollare sul terreno di gioco e successivamente, dopo un primo soccorso, portati fuori a braccia.

Le parole del direttore comunale dello sport

"Pioveva, pioveva forte, ma il campo offriva le condizioni per giocare. Si è fatto molto buio, al momento del fulmine stava iniziando a schiarire, sembrava che stesse per passare, poi è caduto il fulmine ed è successa la tragedia – ha detto Marcos Noveli? Ferreira, direttore comunale dello sport di Santo Antonio da Platina –. Abbiamo visto un fulmine abbattersi in campo, c'erano diversi giocatori nei pressi e il fulmine ne ha colpito solo uno. Sono caduti tutti, alcuni si sono alzati e altri si sono accasciati. Sono stati prontamente soccorsi, ma sfortunatamente uno è morto, quello colpito in pieno dal fulmine". Allo stadio infatti non c'era alcuna ambulanza in servizio. Alcuni giocatori sono stati portati all'Ospedale Municipale in macchine private dalle persone che erano lì, mentre altri hanno aspettato che arrivasse un'ambulanza.

Per Caio Henrique, trasportato all’ospedale Santo Antonio de Platina, non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate in seguito alla scarica del fulmine erano troppo gravi ed è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Autorità, amici e tifosi si sono stretti intorno alla famiglia di Caio Henrique e anche l’União Japirense ha voluto mostrare la propria vicinanza definendo il 21enne un “atleta esemplare”.