Gabigol, squalifica di 2 anni ma rientra in campo: perché torna a giocare

Gabriel Barbosa, per tutti Gabigol , può tornare a giocare. Il giocatore brasiliano, con un breve passato in Italia all' Inter , è stato recentemente squalificato per due anni per tentata frode all'antidoping , a causa di un episodio risalente al 2023. Il Flamengo aveva subito comunicato che avrebbe fatto ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, il cui esito non è ancora arrivato. Ma l'attaccante può comunque indossare nuovamente le scarpe da gioco.

Flamengo, Gabigol torna a giocare

Gabigol, come detto, può dunque tornare a giocare: come comunicato dal Tas, è infatti arrivata la sospensione di pena, che gli permette dunque di ricalcare il campo da calcio in attesa del ricorso contro la squalifica. A gioire anche il Flamengo sui propri canali social: "L'atleta Gabriel Barbosa è libero di partecipare alle gare organizzate dal Clube de Regatas do Flamengo. La difesa dell'attaccante ha ottenuto l'effetto sospensivo con decisione unanime".

È espolosa la gioia dei tifosi rossoneri sui social, che attendono con ansia il ritorno in campo dell'attaccante brasiliano: il classe 1996 è stato trascinatore negli ultimi due successi del Flamengo in Libertadores, nel 2019 e nel 2022, e sperano che con il rientro possa decidere anche l'edizione in corso.