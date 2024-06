Felipe Melo, l'ultima follia in Brasile: aggressione e spintoni

Ha fatto il giro del web il video di Felipe Melo nel finale della gara tra Atletico Go e Fluminense. È scoppiato il caos in Brasile per il suo gesto dalla panchina al termine della partita nei confronti dell'addetto stampa del club avversario. Per spiegare l'episodio c'è da fare un passo indietro. In pieno recupero la tensione è alle stelle con il risultato di 1-1, l'arbitro ha ammonito Marlon (sempre dalla panchina) e il suo compagno Guga ha cercato di aggredire il cameraman di Globo ed è stato fermato dallo staff di Diniz. Poco dopo è arrivata la rete della vittoria della formazione ospite e al fischio finale è scoppiato il caos.

Felipe Melo, l'episodio dopo Atletico Go-Fluminense Con l'Atletico Go intento a festeggiare la vittoria, arrivata agli sgoccioli della partita, Felipe Melo non ci ha pensato due volte e ha aggredito alle spalle l'addetto stampa del club avversario. Il centrocampista ex Juve e Inter, tra le altre, è andato di corsa all'indirizzo del ragazzo e con veemenza l'ha sbattuto a terra scatenando un parapiglia sul terreno di gioco.

Indecifrabile la motivazione che ha spinto il brasiliano a tale gesto, più per frustazione probabilmente, anche se Felipe Melo non è nuovo a queste situazioni. L'arbitro alla fine l'ha espulso e sul campo, piano piano, con l'intervento degli staff e della polizia si è ristabilita la calma. Ma in Brasile chiedono una sanzione severa all'indirizzo del centrocampista brasiliano del Fluminense.

