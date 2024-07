Brasile shock: poliziotto spara al portiere durante una rissa in campo

Storie di ordinaria follia in Brasile. Ciò che è successo al triplice fischio della sfida tra Gremio Esportivo Anápolis e Centro Oeste, infatti, ha veramente dell'incredibile: un agente di polizia ha sparato alla gamba di un giocatore con un proiettile di gomma, nel bel mezzo di una rissa in campo, provocandogli una ferita. Scene da vero e proprio far west riprese dai tifosi sugli spalti e immediatamente divenute virali sui social. Alla fine del match, valido per il campionato Goiano, è scoppiato un parapiglia tra i componenti delle due squadre che ha costretto le forze dell'ordine a intervenire per sedare gli animi. A un certo punto, però, uno degli agenti ha sparato al portiere del Gremio, Ramón Souza. In un comunicato, il club ha condannato l'accaduto e parlato di "un atto orribile, incredibile e criminale da parte di qualcuno che dovrebbe garantire la sicurezza e l'integrità delle persone".