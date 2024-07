Balotelli al Corinthians? Parla il ds: “Qui per la Nazionale”

" È vero, stiamo trattando Balotelli . Ci ha chiesto un contratto biennale da tre milioni di euro all'anno , più un premio alla firma di due milioni pagabili a rate. Vuole venire da noi perché facendo così è convinto di poter realizzare il desiderio di tornare a far parte della nazionale italiana ". Il dirigente del Corinthians Claudinei Alves ha confermato a Goal Brasil i contatti ( dopo le anticipazioni dei giorni scorsi ), che lui sta tenendo in prima persona, fra il suo club e l'entourage del calciatore, che a fine giugno si è svincolato dai turchi dell'Adana Demirspor.

Balotelli al Corinthians? Parla il ds Alves

"A me le sue richieste sono arrivate due settimane fa - ha spiegato il ds Alves - e io le ho girate al presidente Augusto Melo e poi lui ha incontrato Balotelli, uno dei suoi agenti e il fratello del giocatore. Il Corinthians è disposto a fargli due anni di contratto, ma sulla parte finanziaria decide il presidente. Della cosa si stanno occupando anche due intermediari". Intanto al club brasiliano si è insediato un altro ex interista, l'argentino Ramon Diaz, ex attaccante nerazzurro e adesso nuovo allenatore del 'Timao'. Ha svolto la prima seduta di lavoro e si sarebbe detto favorevole, "se ha i giusti stimoli", all'arrivo di Balotelli. Super Mario nella scorsa stagione in Turchia ha realizzato 7 gol in 16 presenze e deve fare molto di più per concretizzare il suo sogno di rivestire azzurro.