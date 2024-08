Alex Sandro, l’ex Juve è pronto a un’altra sfida: il nuovo club

Alex Sandro è pronto a chiudere il cerchio della sua carriera. Come? Ritornando in patria, al Flamengo di Tite. L'ex giocatore e anche capitano della Juventus ha firmato con il club brasiliano un contratto fino a dicembre del 2026. I rossoneri sono quarti in campionato a quattro punti di distanza dalla capolista Fortaleza. Ancora mancano 14 giornate alla fine e i giochi sono aperti e con il suo arrivo sicuramente possono aggiungere esperienza.