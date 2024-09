Brasile, le scelte di Dorival Jr: convocati due tra Douglas Luiz, Danilo e Bremer

Il Brasile non può più permettersi errori dopo la sconfitta contro il Paraguay, per evitare di compromettere la qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026. Al momento la Seleçao si trova al quinto posto, l'ultimo utile per staccare il pass per gli Stati Uniti, Messico e Canada, a pari punti con il Venezuela. Il ct Dorival Junior ha diramato l'elenco dei convocati per i match contro il Cile (fuoricasa) e Perù del prossimo 11 e 16 ottobre. In lista anche gli juventini Danilo e Bremer. Non è presente invece Douglas Luiz a causa dello scarso utilizzo di Thiago Motta in questo inizio di stagione.