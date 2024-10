Alex Sandro “prime” al Flamengo: gol decisivo e Juve dimenticata

Le scorse ore sono state magiche anche per un ex Juve: Alex Sandro. Il difensore è tornato in patria, firmando con il Flamengo la scorsa estate, per ritrovare serenità dopo gli ultimi anni difficili in bianconero e nella notte ha deciso l'andata della semifinale di Coppa Betano do Brasil contro il Corinthians. Il graffio del terzino è valso la vittoria di corto muso dei rossoneri, come direbbe il suo ex allenatore Allegri che negli anni passati lo ha coccolato alla Vecchia Signora.