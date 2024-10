Depay lascia il Brasile dopo un solo mese? Cosa è successo

L’arrivo di Memphis Depay al Corinthians ha scatenato un’ondata di entusiasmo non solo tra i tifosi, ma anche tra i grandi nomi del calcio brasiliano, come Neymar, che ha espresso euforia sui social media per l’approdo dell’attaccante olandese in Brasile qualche settimana fa. Tuttavia, la situazione al momento non è delle migliori ed è dovuta al principale sponsor tecnico del club, Esportes da Sorte, che potrebbe compromettere la continuità dell'attaccante nella squadra e il progetto ambizioso del Corinthians.

Depay e la situazione Esportes Esportes da Sorte, che ha firmato un accordo per sponsorizzare il Corinthians con un contratto triennale del valore di 309 milioni di reais (circa 51,3 milioni di euro), è fondamentale per sostenere le spese del club, tra cui i costi legati all’acquisizione e al contratto di Memphis. Secondo la rivista Placar, di questo importo, 57 milioni di reais (9,5 milioni di euro) sono destinati specificamente a coprire una parte del compenso dell’attaccante olandese. Esportes da Sorte si trova attualmente in una posizione delicata poiché non figura tra i bookmaker autorizzati ad operare in Brasile. Questa situazione ha messo in dubbio la sua capacità di continuare a sostenere finanziariamente il Corinthians. Se dovesse effettivamente uscire dal panorama degli sponsor del club, ciò comporterebbe una grave perdita economica per la squadra, che si ritroverebbe con solo poco più di due milioni di euro da Esportes da Sorte fino al 2026, un importo significativamente inferiore a quanto inizialmente previsto.

Depay-Corinthians, le possibili conseguenze Le preoccupazioni per la permanenza dello sponsor sono aumentate dopo che Paulo Vinicius Coelho, noto giornalista e commentatore sportivo, ha sollevato dubbi sul futuro del contratto di sponsorizzazione su Finanças do Esporte. Secondo Coelho, la fine della collaborazione tra il Corinthians ed Esportes da Sorte potrebbe influenzare direttamente anche il futuro di Memphis Depay nel club, il cui contratto dipende in larga parte dai fondi provenienti dallo sponsor. Se Esportes da Sorte si ritirasse, il Corinthians potrebbe trovarsi costretto a rinegoziare il contratto di Depay o addirittura a dover considerare altre opzioni. Senza una fonte di finanziamento alternativa, il club potrebbe avere difficoltà a mantenere il livello di competitività desiderato e a soddisfare le aspettative economiche del calciatore olandese. Questi sarebbero gli scenari per quanto riguarda il possibile futuro di Depay. Insomma, è arrivato da poche settimane e già la situazione legata al suo contratto a particolare.

