Bremer, Danilo e non solo: addio al Brasile? La clamorosa proposta di Lula

Con i campionati fermi, oltre alla Nations League che vede impegnate le nazionali europee, in Sudamerica sono in corso le gare per le qualificazioni dei Mondiali 2026 . Il Brasile ha affrontato e vinto contro il Cile per 2-1, trovando un po' di ossigeno dopo le ultime brutte prestazioni che stavano compromettendo la corsa alla partecipazione alla prossima Coppa del mondo . A siglare le reti che hanno regalato il successo ai verdeoro sono stati due giocatori che militano nel campionato brasiliano. Nulla di strano, se non fosse che da questa circostanza ne è nata una vera e propria polemica. Ad alzare un grande polverone è stato il presidente Lula che ha proposto una novità per la Seleçao: convocare i soli calciatori che giocano in Brasile .

Nello specifico, ha spiegato che "al momento non ci sono tutte queste “stelle” fra coloro che giocano fuori. Non c’è nessun Garrincha o Romario nelle squadre straniere, solo tanti giovani giocatori che non sono ancora delle star. In Brasile ci sono buoni giocatori della stessa qualità, quindi bisogna dare opportunità a quelli che sono qui". Il presidente sudamericano ha anche rivelato di aver incontrato, recentemente, il presidente della Federcalcio del Paese (CBF) Ednaldo Rodrigues per discutere di questa ipotesi.

Chi resterebbe fuori? Da Bremer e Danilo, fino a Vinicius e Rodrygo

Ragionando per assurdo e immaginando che quanto proposto dal presidente del Brasile Lula andasse in porto, la nazionale verdeoro prederebbe la maggior parte dei suoi talenti. Partendo dall'Italia, reterebbero fuori Danilo, Bremer e Douglas Luiz, per non parlare degli "spagnoli" Vinicius Junior, Rodrygo, Militao, Endrick e Rapinha. Di sicuro non giocherebbe la stella Neymar e nemmeno il portiere Alisson. Giusto per citarne qualcuno.