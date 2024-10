Il Botafogo di Artur Jorge ‘vede’ la Libertadores

C’è un nuovo ‘sceriffo’ a Rio de Janeiro e il suo nome è Artur Jorge , allenatore del Botafogo dallo scorso aprile, dopo essere cresciuto, sia come calciatore che come tecnico, nel Braga , club del quale è stato, da sempre, grande tifoso. La squadra che è stata di Didì e Garrincha , di Nilton Santos (Enciclopédia do Futebol) e Amarildo , di Zagallo e Jairzinho , infatti è prima in classifica nel Brasileirao Betano con 3 punti in più del Palmeiras e 7 partite ancora da giocare. Non male per un club che vanta nella sua bacheca 54 trofei, per lo più regionali, di questi solo 2 campionati brasiliani, il primo nel 1968 e il secondo nel 1995, e una Coppa Conmebol nel 1993, come unico internazionale, battendo in finale il Penarol , destino. I bianconeri, infatti, hanno vinto conto i gialloneri uruguaiani la semifinale di andata della Libertadores per 5-0, un risultato che lascia poche chance di rivincita agli avversari e che permette ad Artur Jorge di vedere la finale di Buenos Aires del prossimo 30 novembre. Mentre il River Plate ha perso 3-0 l’altra contro l’ Atletico Mineiro .

Le prime volte

Artur Jorge Torres Gomes Araújo Amorim è nato a Braga il 1° gennaio 1972 e fa parte della scuola portoghese degli allenatori molto apprezzata, non solo in patria. Cresciuto calcisticamente nel Braga come difensore n’è poi diventato una bandiera giocandovi ininterrottamente per 12 anni. Nel 2009 ha iniziato ad allenare e a parte qualche esperienza con squadre minori ha fatto tutta la scalata dentro la società biancorossa, dalle giovanili alla squadra B, incluso un periodo in prima nel 2020 per traghettare il gruppo in un momento di difficoltà. Nel 2022, finalmente, arriva sulla panchina più importante e in meno di due stagioni vince la Coppa di Lega portoghese e porta il Braga, per la prima volta, a qualificarsi ai gironi di Champions League, eliminando nei preliminari i serbi del TSC Ba?ka Topola e i greci del Panathinaikos. Un exploit che ha portato alla ribalta non solo lo Sporting Clube de Braga ma anche Artur Jorge che quando si è qualificato per la Champions ha pianto come tanti tifosi, ripensando a quando insieme con il padre andava sugli spalti a vedere giocare i biancorossi. La sua più che una gavetta è stata una scalata, una metafora per chi come lui ama andare in mountain bike, aggredendo gli sterrati più complicati con il casco ben calzato in testa. Ed è con questo spirito che si è lanciato nell’avventura brasiliana, prendendo una squadra non favorita e portandola così vicino alla vetta: a questo punto l’importante è non bruciarsi le ali al sole e portare a termine quello che è stato, meravigliosamente, iniziato nemmeno sei mesi fa.

Il mito Ancelotti

Più che Mourinho o Jorge Jesus, più che Rúben Amorim o Fernando Santos, il suo punto di riferimento, il suo idolo, è Carlo Ancelotti, con il quale proprio in Champions League si è confrontato. Ma Artur Jorge ha studiato il suo Milan più che il suo Real Madrid, anche se più che l’albero di Natale rossonero il tecnico portoghese sembra prediligere il 4-2-3-1, con cui ha schierato il Botafogo che ha strapazzato il Penarol, grazie alla doppietta di Jefferson Savarino e ai gol di Alexander Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus. Il precedente di Jorge Jesus sulla panchina del Flamengo, con cui tra il 2019 e il 2020 ha vinto campionato, Supercoppa del Brasile, Libertadores e Recopa Sudamericana, fa ben sperare, ma i rossoneri hanno un altro blasone internazionale rispetto ai bianconeri; un po’ come in Italia. In campionato il Botafogo ha vinto 19 partite, ne ha pareggiate 7 e perse 5, con 49 gol fatti e 26 subiti, secondo attacco e seconda difesa del campionato dietro al Palmeiras. In Copa Libertadores è arrivato secondo nel gruppo D dietro all’Atletico Junior e davanti a LDU Quito e Universitario, per eliminare poi il Palmeiras negli ottavi di finale e il San Paolo nei quarti, nell’eterna sfida tra carioca e paulisti. E adesso? Adesso non resta che rimanere concentrati per gli obiettivi finali, che se dovessero arrivare farebbero passare alla storia Artur Jorge e il ‘suo’ Botafogo.