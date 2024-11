Santos, ritorno in paradiso: successo e promozione dopo l'incubo

Una stagione all'inferno. E, no, non c'entra Arthur Rimbaud . Tanto è durato l'incubo del Santos che un anno dopo essere retrocesso, per la prima volta nei suoi 112 anni di storia, in Serie B, ha ottenuto la promozione al primo colpo, sigillata dalla vittoria ottenuta al Couto Pereira contro il Curitiba . A mettere la firma sull'agognato ritorno nella élite del calcio brasiliano sono stati Wendel e Otero. Un cammino tutt'altro che semplice, fatto da 20 vittorie, 8 pareggi e altrettante sconfitte per il club reso leggendario, a cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta, dal Rei del pallone, Pelé , e che, tra gli altri fenomeni, ha lanciato anche Neymar junior .

I protagonisti di oggi

Oggi, i protagonisti principali hanno il profilo del tecnico Fabio Carille e di Guilherme Augusto Vieira dos Santos, autore di 10 gol e 8 assist: «Sono estremamente felice - ha assicurato l'attaccante brasiliano - . È una gioia fare la storia di questo club, è gratificante. Per me è un sogno. È un onore indossare la maglia di Pelé. Onestamente, è stato un anno difficile, ma lo abbiamo meritato. Lo meritano i tifosi, tutti i membri dello staff del centro sportivo, la dirigenza... tutti». Particolarmente emozionato Joao Basso, uno dei calciatori che dodici mesi fa aveva vissuto in prima persona il dramma della retrocessione: «La felicità è indescrivibile. L'attenzione di tutti era sul ritorno del Santos in Serie A, un torneo che ha bisogno della grandezza di questo club. Ora è il momento di festeggiare con i nostri tifosi. La sofferenza è finita. Vamooos». Altrettanto orgoglioso dell'immediata reazione della propria società il centrocampista alvinegro Joao Schmidt: «Non è stato affatto un anno facile. Anzi, in realtà, questo è stato l'anno più difficile della storia di questo club, ma Dio è buono e ha messo qui le persone giuste. Giocatori, staff tecnico, tutti. Abbiamo dimostrato un enorme coraggio. Non abbiamo abbandonato la nave e ci siamo rialzati».

Che bacheca!

Otto volte campione brasiliano, tricampeón della Libertadores e con due Coppe Intercontinentali in bacheca, il club Peixe sta già pensando al grande ritorno in Serie A. E la grande speranza dei tifosi bianconeri è quello di poter riabbracciare il più illustre tra i propri figliol prodigi, l’eroe dell’ultima Libertadores e, assieme a lui, gente come Ganso e lo stesso Danilo, tutti protagonisti del trionfo del 2011. Il contratto di Neymar junior con l’Al Hilal andrà in scadenza il prossimo mese di giugno e la verità è che l’avventura in Arabia di O Ney è stata tutt’altro che esaltante. E potrebbe essere proprio lui - sul quale, però, c’è anche l’Inter di Miami, dove ritroverebbe Lionel Messi e Luis Suárez - a rinverdire i fasti della storica ‘camisa’ numero 10 che il presidente Marcelo Teixeira ha deciso, l’anno scorso, di ritirare «quantomeno fino a quando non recupereremo la massima categoria, ossia un livello di competizione degno di Pelé». Detto, fatto.