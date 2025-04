Danilo, gioia Flamengo: primo gol alla Juventude, l'emozione sui social

Una serata che difficilmente Danilo dimenticherà. Il difensore brasiliano è tornato protagonista con la maglia del Flamengo , realizzando il suo primo gol con il club carioca nel netto 6-0 rifilato alla Juventude al Maracana. Un momento speciale non solo per il punteggio tennistico, ma soprattutto per il significato simbolico della rete: una rinascita sportiva dopo settimane difficili.

Danilo, l'addio alla Juve e ritorno in Brasile

Dopo aver lasciato la Juventus lo scorso gennaio in seguito a un addio anticipato rispetto alla scadenza contrattuale prevista per giugno, Danilo ha deciso di voltare pagina. Nonostante una proposta concreta del Napoli, l'ex capitano bianconero ha scelto di tornare in patria per affrontare una nuova sfida con il Flamengo. Il suo rientro in campo non è stato immediato: un infortunio muscolare lo ha infatti costretto a un lungo stop, impedendogli di scendere in campo per quasi due mesi. La sua ultima apparizione risaliva al 22 febbraio. Ma nella gara contro la Juventude è arrivata la svolta: Danilo ha ritrovato il campo da titolare e ha anche messo la firma sulla partita, segnando di testa il terzo gol di testa da calcio piazzato.