Davide Ancelotti al Botafogo, ma non lascia il Brasile: i dettagli

Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Botafogo . Dopo aver concluso il Mondiale per Club , l'avvicendamento sulla panchina brasiliana ha coinvolto il tecnico italiano, che aveva già seguito papà Carlo nell'esperienza alla guida del Brasile . Per lui un contratto valido fino alla fine del 2026.

Botafogo, ecco Davide Ancelotti: continuerà a fare il vice nel Brasile

L'accordo siglato nelle scorse ore da Ancelotti jr prevede anche che possa continuare a lavorare come vice del padre Carlo alla guida della Seleçao "per il periodo di preparazione e poi ai Mondiali". L'allenatore italiano dirigerà già oggi il primo allenamento della sua squadra. Intanto sono arrivate le congratulazioni via social di papà Carlo: "Un grosso in bocca al lupo per la tua nuova avventura. Ti seguiremo da vicino con tutto l'affetto del mondo. Forza!".