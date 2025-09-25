Arthur: “Il Gremio è la mia casa, voglio tornare in Nazionale”. Poi il messaggio per la Juve

Nell'ultima sessione di calciomercato estiva Arthur ha lasciato per l'ennesima volta la Juventus in prestito. Dopo le avventure con Liverpool, Fiorentina e Girona delle ultime stagioni, il centrocampista ha scelto di ripartire dal Gremio . Un ritorno in Brasile dove tutto è iniziato per provare a ritrovarsi definitivamente dopo annate complicate, con il sogno del Mondiale 2026 con la nazionale verdeoro. Un obiettivo di cui il classe 1996 ha parlato ai microfoni di Tmw.

Arthur spiega il ritorno al Gremio

Arthur ha iniziato la sua intervista parlando della scelta di tornare in Brasile nel club in cui è cresciuto: "Ho scelto il Gremio perché questa è la mia casa. Sono cresciuto nel settore giovanile dell'Imortal Tricolor, qui ho esordito tra i professionisti e conquistato i miei primi titoli. Sentivo però che la mia storia con questa maglia non era ancora finita... Se avevo altre offerte? Sì, ma volevo solo il Gremio. Qui ho vissuto momenti bellissimi, sono molto felice e il mio mantra è solo uno: lavorare, lavorare, lavorare. Voglio tornare ai miei massimi livelli di rendimento".

Arthur: "Alla Juve mi hanno aiutato tanto"

Quindi sul suo grande obiettivo per questa stagione: "Voglio tornare in Nazionale, questo è senza dubbio uno dei miei obiettivi. Sarebbe bellissimo lavorare col nuovo commissario tecnico Carlo Ancelotti e rappresentare nuovamente il mio Paese, sono carico e ho tanta voglia di fare bene in questa stagione appena iniziata". Infine un messaggio per la Juve dopo l'ennesimo addio: "Per quanto riguarda la Juve, ci tengo a fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti i miei compagni. Mi hanno sempre aiutato tutti tantissimo, quindi voglio veramente augurare loro il meglio in questa annata così importante tra campionato e Champions League".