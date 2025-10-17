Thiago Silva infinito, rovesciata al 98'... grazie a una nuova regola

Infinito Thiago Silva. Il brasiliano, infatti, ha segnato una rete decisiva in rovesciata all’ultimo minuto all’età di 41 anni. L’ex Milan ha deciso la sfida tra il suo Fluminense e la Juventude valida per la 28esima giornata del massimo campionato brasiliano. Il difensore si è reso protagonista di una fantastica rete in acrobazia regalando il successo per 1-0 alla sua squadra all'ultima azione dell’incontro, facendo esplodere lo stadio Maracanà. "Sono felice di aver regalato questa gioia ai nostri tifosi. Per chi ha problemi di cuore, forse è stato un finale un po’ complicato. Nuovo allenatore Luis Zubeldía? Chiedo solo un po’ di pazienza. Stiamo imparando nuovi schemi, ci servirà tempo per assimilare tutto. Non sbagliamo apposta, ma vogliamo chiudere la stagione nel miglior modo possibile” ha detto Thiago Silva dopo la vittoria contro la Juventude.