Kaio Jorge doppietta col Cruzeiro: l’ex Juve brilla in Brasile, è in vetta alla classifica cannonieri!

E' una stagione da sogno quella che sta vivendo l'attaccante brasiliano Kaio Jorge, che sta dominando la classifica marcatori nel campionato brasiliano e che ora potrebbe seriamente insidiare gli altri centravanti verdeoro per i prossimi Mondiali. Già, perchè fino a questo momento ha messo a segno la bellezza di ben 19 reti, più di chiunque altro e molto meglio rispetto ad altri suoi connazionali che militano altrove. Proprio per questo, Ancelotti potrebbe prenderlo in seria considerazione per quelle che saranno le scelte definitive della lista dei convocati per la prossima spedizione mondiale, o almeno, sarà costretto a rifletterci su. Non sarebbe neanche la prima volta, dato che Kaio Jorge la maglia della Selecao l'ha già indossata in un'occasione. Era il 5 settembre del 2025 e l'avversario era il Cile, quando l'ex attaccante della Juve ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa, disputando circa 19 minuti totali. Poco si, ma è comunque una presenza.

Nuova luce

Così come poche erano state anche le sue presenze in maglia bianconera. Vuoi per un rendimento non all'altezza, vuoi per la lunghissima serie di infortuni che ne hanno condizionato il suo percorso all'ombra della Mole, ma certamente non ha lasciato il segno sperato e desiderato al momento del suo arrivo a Torino. Kaio Jorge infatti, non è andato oltre le 11 presenze tra Serie A e Coppa Italia in bianconero, prima di doversi fermare alla fine di febbraio del 2022 a causa della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro, rimediata nel corso di una partita giocata dall'attaccante brasiliano tra le fila della seconda squadra. Ora però la tendenza è cambiata enormemente e il peggio sembra ormai essere totalmente superato rispetto all'11 giugno 2024, giorno in cui le strade tra lui e la Juventus si divisero e Kaio sembrava sprofondare nel buio più profondo. Ma i numeri registrati in questa stagione lo hanno rilanciato, con 24 centri in 42 partite disputate tra tutte le competizioni, oltre a 7 assist forniti ai suoi compagni.

Doppietta

2 delle 24 reti realizzate sono state messe a segno nell'ultimo turno disputato tra Juventude e Cruzeiro, terminato con il punteggio di 3-3. Ad aprire il match ci hanno pensato i padroni di casa con Marcelo Hermes, che poi hanno trovato il doppio vantaggio per effetto del gol realizzato da Gabriel Taliari. In chiusura di primo tempo però il Cruzeiro rientra in partita e lo fa con il sigillo di Sinisterra. Nella ripresa Kaio Jorge sale in cattedra e prima porta i suoi sul momentaneo 2-2, poi risponderà alla rete del 3-2 sempre di Gabriel Taliari, realizzando anche lui una doppietta. Ma rimane comunque l'amaro per il passo falso della sua squadra, che ha pareggiato contro la terzultima in classifica e che in caso di vittoria avrebbe evitato al Palmeiras di distaccarsi ulteriormente, ora lontano 4 punti. Rammarico che si racchiude nelle parole prounciate dallo stesso Kaio Jorge al termine del match: "Felice per i due gol, ma li cambierei con la vittoria".