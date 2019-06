Mbappé nella storia: contro Andorra gol numero 100 in carriera

TORINO - Kylian Mbappé ha solamente 20 anni e 5 mesi, eppure ha già mostrato tutto il proprio talento, trascinando la Francia alla conquista della coppa del mondo in Russia la scorsa estate. Velocità, tecnica, dribbling, intelligenza tattica, a Mbappé non manca nulla, nemmeno il fiuto per il gol. Il fuoriclasse del Paris Saint Germain, infatti, nonostante la sua giovanissima età, aprendo le marcature nel 4-0 della Francia contro Andorrra per le qualificazioni a Euro 2020, ha messo a segno il suo centesimo gol in carriera. Un vero e proprio primato di prolificità, visto che Messi e Cristiano Ronaldo avevano raggiunto quota 100 a 22 anni. Per Mbappé non c'è differenza: di testa, destro, sinistro, Champions League, Mondiali, Ligue 1, lui segna e vince, e con una carriera ancora davanti ha già scritto il suo nome tra i "mostri sacri" del gol.