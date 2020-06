Usa, Trump contro il calcio: "Non lo guarderò più"

WASHINGTON (Stati Uniti) - Donald Trump non ci sta e prende posizione (così come già accaduto con l'NFL) anche contro il calcio statunitense. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti annunciato che non assisterà più alle partite, dal momento che la US Soccer ha modificato la politica sull'inno nazionale. La federazione statunitense ha dichiarato che non obbligherà più i giocatori a restare in piedi durante "The Star-Spangled Banner", una misura nata (su richiesta ufficiale della nazionale femminile americana) sull'onda del movimento di protesta per la morte di George Floyd, che ha spinto le persone a seguire l'esempio di Colin Kaepernick, il giocatore della NFL, e Megan Rapinoe, calciatrice statunitense, e usare come simbolo della manifestazione quel loro modo inginocchiarsi durante l'inno prima delle partite (che successivamente era stato vietato).