Messi, il messaggio a Maradona: "Forza Diego, ti sono vicino"

TORINO - Operazione riuscita, ora un periodo di riposo. Sono stare ore complicate per Diego Armando Maradona, di paura, per l'intervento subito alla testa a causa di un ematoma subdurale cronico ora rimosso con successo. Il Pibe sta bene, garantisce il medico che lo ha in cura, dovrà solo rispettare la convalescenza e le indicazioni degli specialisti. Il mondo del calcio, ma non solo, ha voluto far sentire tutto il proprio affetto e vicinanza a Maradona. Aveva fatto discuetere, pochi giorni fa, il fatto che Leo Messi non avesse dedicato alcun messaggio d'auguri al suo idolo per i 60 anni compiuti il 30 ottobre scorso. La Pulce, però, ha messo a tacere le nascenti polemiche e su Instagram - allegando una foto che li ritrae nel periodo in cui Maradona era ct dell'Argentina - ha scritto: "Tutta la forza del mondo, Diego. Io e la mia famiglia vogliamo vederti star bene il prima possibile. Un abbraccio di cuore". Messi tende la mano a Maradona, un ponte tra fenomeni, tra simboli di un Paese che ha vissuto ore d'ansia per il suo campione più rappresentativo.

Maradona, l'intervento è ok: nessuna complicazione