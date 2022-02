Nwanko, polemiche sull'età: "18 anni? Su Football Manager ne avevi 24"

Ricordate il caso di Joshep Minala, centrocampista camerunense che ha esordito in serie A con la Lazio, sul quale nacquero dubbi relativi alla sua età? La Procura Federale della Figc aprì un'inchiesta per verificare se avesse realmente 17 anni, nel momento in cui si affacciò in prima squadra. Oggi una situazione simile si sta vivendo in Svezia e riguarda Silas Nwankwo, attaccante nigeriano di 18 anni che nella sessione invernale di calciomercato si è trasferito al Mjallby dal Nasarawa United. Il calciatore si è messo in evidenzia in Nigeria, segnando 19 gol e procurando 8 assist. Nel giorno della sua presentazione il direttore sportivo del club svedese Harse Larsson ha dichiarato: "Per l'età che ha, è stato protagonista di numeri impressionanti. Un giocatore di 18 anni avrà bisogno di tempo per integrarsi, ma le qualità ci sono tutte".