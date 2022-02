Sorpresa Los Angeles Galaxy: arriva Douglas Costa

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Douglas Costa giocherà nei Los Angeles Galaxy. Il club californiano ha comunicato via social l'imminente ingaggio dell'ex Juventus,su Twitter infatti è stata pubblicata una foto di un mezzo busto animato con un fulmine che lampeggia in mezzo proprio a simboleggiare il giocatore brasiliano. Dopo le stagioni passate in bianconero (103 partite, 10 gol e 21 assist) il brasiliano era tornato a casa vestendo i colori del Gremio , un'avventura (23 presenze e 3 gol) conclusa in lacrime per la delusione della retrocessione in Serie B. Dopo l'acquisto di Marky Delgado da Toronto, la squadra allenata da Greg Vanney con Douglas Costa riempie il vuoto a centrocampo lasciato dalle partenze a fine stagione di Jonathan dos Santos (Club America) e di Sebastian Lletget (New England Revolution).