Coppa del Re, il Betis batte il Rayo nella semifinale di andata

MADRID (SPAGNA) - Una grande giocata di William Carvalho nel secondo tempo regala al Betis la vittoria in casa del Rayo Vallecano nella semifinale di andata della Coppa del Re. Finisce 1-2: Alvaro Garcia sblocca per i padroni di casa al 5', che però si fanno rimontare dai gol di Borja Iglesias (26') e del centrocampista portoghese (68'), compagno di nazionale di Cristiano Ronaldo, che trova la giocata vincente in area col tunnel e il destro piazzato in rete. Ritorno fissato per il 3 marzo, chi passa (e il Betis ha un grande vantaggio da difendere) trova il Valencia o l'Athletic Bilbao.