Coppa di Francia, super Kluivert stende il Marsiglia: Nizza in semifinale

NIZZA (Francia) - La terza semifinalista della Coppa di Francia è un super Nizza che asfalta con un netto 4-1 il Marsiglia. Assoluto protagonista della serata è l'ex Roma Kluivert autore di una doppietta e un assist che condannano all'eliminazione la formazione di Sampaoli. Eppure è l'OM a sbloccare il match con una sfortunata autorete di Bard, una mera illusione visto che al 10' Gouiri pareggia scatenando il club rossonero. Entra infatti in scena Kluivert che prima dell'intervallo pareggia di testa e ad inizio ripresa trova il destro sotto l'incrocio che non perdona Pau Lopez. Al 61' c'è spazio anche per un servizio perfetto a Delort che chiude l'incontro lanciando al prossimo turno la formazione di Galtier. Con il Monaco già qualificato, per delineare il quadro completo delle semifinali manca solo una squadra che uscirà fuori dalla sfida tra Nantes e Bastia visto che continua la favola del Versailles capace di superare il Bergerac (tutte e due i club militano in quarta divisione) dopo i calci di rigore.