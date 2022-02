Bilbao-Valencia 1-1: pari nella semifinale di andata di Coppa del Re

BILBAO (Spagna) - Si deciderà tutto nella gara di ritorno tra Bilbao e Valencia che fanno 1-1 nella semifinale di andata di Coppa del Re. Al San Mames termina in parità con Raul Garcia che porta avanti la formazione di casa al 37' dopo lunga fase di studio tra le due formazioni. La rete innervosice la panchina di Bordalas con Maximiliano Gomez che riceve un rosso diretto per proteste, salterà dunque la prossima sfida. I pipistrelli però non ci stanno e nella ripresa, al 61', con Hugo Duro ristabiliscono l'equilibrio. Sarà dunque la sfida del prossimo 2 marzo al Mestalla a tirare fuori il verdetto con il nome della finalista.