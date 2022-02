L'Ajax risarcisce la famiglia di Nouri con un maxi pagamento

Sarà un risarcimento da quasi 8 milioni di euro, precisamente 7 milioni e 850 mila, quello che l'Ajax pagherà alla famiglia di Nouri, il giocatore dei Lancieri che l'8 luglio del 2017 durante l'amichevole contro il Werder Brema ebbe un arresto cardiaco e andò in coma, accusando gravi danni cerebrali. Il centrocampista, all'epoca ventenne, è rimasto in coma per tre anni, poi nel febbraio del 2020 è tornato a casa e oggi il club olandese deve riconoscere un indennizzo milionario per le inadeguate cure mediche fornite al ragazzo al momento dell'incidente in campo. L'intesa sulla cifra è stato raggiunto e comunicato dall'Ajax: "La famiglia di Nouri e l'Ajax hanno trovato un accordo in merito al risarcimento che dovrà pagare il club".