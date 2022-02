Montella: "Balotelli sta bene, Mancini sa cosa può dare alla Nazionale"

ADANA (Turchia) - Riguardo a una possibile convocazione in Nazionale di Mario Balotelli per gli spareggi per accedere al prossimo Mondiale in Qatar, "Mancini non ha bisogno di consigli". Lo ha detto il tecnico del club turco Adana Demirspor, Vincenzo Montella, ai microfoni di Rtv 38. "Il ct sa cosa gli può dare Balotelli, lo conosce da prima di me. Lo ha già visto e adesso ha anche una condizione fisica buona. Mancini ha giocatori molto forti in quel ruolo, come Raspadori e Scamacca, dovrà fare una scelta nell'immediato o sul futuro e io credo che farà la scelta migliore, qualunque essa sia", ha aggiunto Montella.