Kiev, appello dei calciatori brasiliani in un video: "Riportateci a casa"

KIEV (UCRAINA) - I giocatori brasiliani di Shakhtar e Dinamo Kiev si sono riuniti insieme alle loro famiglie in un hotel di Kiev e hanno girato un video per chiedere aiuto a Brasilia per lasciare il Paese ora sotto attacco da parte della Russia. "Siamo qui per chiedere aiuto attraverso questo video perché a causa della mancanza di carburante in città, del confine e dello spazio aereo chiusi non c'è modo per noi di andarcene. Chiediamo sostegno al governo del Brasile, affinché possa aiutarci. E spero che tutti possano aiutarci facendo circolare questo video in modo che possa raggiungere quante più persone possibile", dice Marlon, difensore 26enne dello Shakhtar, nel video condiviso sui social, in cui i calciatori brasiliani sono accompagnati da familiari e bambini piccoli. Lo Shakhtar, allenato da De Zerbi, ha in rosa ben 12 brasiliani mentre nella Dinamo Kiev ci sono Vitor Naum ed Emerson Santana.