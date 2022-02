Ucraina, allenatore dello Sheriff in trincea: si è arruolato

Dalla vittoria al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid alla guerra. Jurij Vernydub , tecnico ucraino dello Sheriff Tiraspol , ha lasciato la Moldavia per rientrare nel suo Paese e schierarsi con le truppe dei connazionali impegnate contro l'esercito russo. Il tecnico, protagonista di un'ottima Champions League con il club moldavo, si è fatto immortalare in divisa mimetica e con la bandiera gialloblu dell'Ucraina, pronto a difendere i territori del suo Paese. La foto ha fatto immediatemente il giro dei social.

Allenatori ed ex pugili: tanti gli sportivi in trincea

Vernydub non è il primo sportivo a scendere in trincea. Anche l'ex campione di boxe Vasiliy Lomachenko ha deciso di unirsi all'esercito ucraino per difendere il suo paese. In precedenza avevano già aderito all'esercito i due fratelli Klitschko, ex pugili.