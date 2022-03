Turchia, capitano dell'Erzurumspor: "Non indosso maglia No War"

ISTANBUL (Turchia) - Tra i tanti attestati di solidarietà arrivati dal mondo del calcio nei confronti del popolo ucraino, c'è anche chi preferisce andare controcorrente. In Turchia, infatti, non proprio tutti i calciatori hanno aderito alla scelta delle federcalcio locale di scendere in campo con delle t-shirt con su la scritta "No war" .

Niente maglia "No war"

Il capitano dell'Erzurumspor Aykut Demir, in seconda divisione turca, ha infatti deciso di non vestire quella maglia, spiegando poi il motivo ai media locali: "Migliaia di persone muoiono ogni giorno in Medio Oriente. Anche io ci sto male. Condivido il dolore di persone innocenti. E quelli che ignorano questa persecuzione, adesso stanno facendo certe cose solo perché sta accadendo in Europa. Non mi piace indossare quella maglietta perché non è stato fatto lo stesso per altri paesi".