Balotelli: "Qualità? Non ho nulla da invidiare a Ronaldo e Messi"

TORINO - Mario Balotelli ha concesso un'intervista a The Athletic e ha parlato della sua carriera, dichiarando: "Al giorno d'oggi non posso dire di essere bravo come Ronaldo, perché Ronaldo ha vinto quanti palloni d'oro? Cinque? Non puoi paragonarti a Messi e Ronaldo, nessuno può". Poi, l'attaccante azzurro ha aggiunto: "Ma se parliamo solo di qualità, di qualità calcistica qualità, non ho nulla da invidiare a loro, ad essere onesti. Ho perso alcune occasioni per essere a quel livello. Ma sono sicuro al 100% che la mia qualità è allo stesso livello di queste persone, ma io... Ho perso alcune occasioni, sapete? Succede".