Romania, Mutu è il nuovo allenatore del Rapid Bucarest: "Darò il 100%"

Adrian Mutu è il nuovo allenatore del Rapid Bucarest. Ad annunciarlo è lo stesso club rumeno con un post sui suoi profili social. Per l'ex Fiorentina si tratta della quinta esperienza in una panchina, ma la prima in uno dei club più importanti del suo paese. Club che milita nella massima serie in Romania. Lo stesso ex giocatore della Juventus ha rilasciato queste dichiarazioni subito dopo aver ricevuto l'incarico: "Il Rapid è un club importante della Romania, sono contento di essere qui, ma allo stesso tempo sono concentrato sul fare un buon lavoro e poter ottenere risultati ancora migliori d'ora in poi. Il Rapid ha uno spirito unico, costruito in tanti anni, con alcuni tifosi che trasmettono quella passione, che ho sempre visto sugli spalti. Erano con noi quando abbiamo giocato con la nazionale a Giule?ti. È una grande responsabilità, i risultati del passato e la storia ci obbligano a dare il 100% per questo club".