Dzyuba: “Fiero di essere russo, smettetela di discriminarci”

Artem Dzyuba non ci sta e contrattacca. Nelle ultime ore lui, e in generale i calciatori russi, sono stati chiamati in causa. Gli è stato chiesto di prendere posizione contro la guerra e il difensore dell'Everton, l'ucraino Vitaliy Mykolenko, è stato molto duro in un post sui social in cui si rivolge proprio al capitano della Russia, rimproverandogli con toni forti il silenzio mentre "in Ucraina vengono uccisi i civili". Dopo qualche ora è arrivata la risposta, su Instagram, dello stesso Dzyuba. "Fino a poco tempo fa non intendevo parlare di quanto sta accadendo in Ucraina. Non volevo, non perché ho paura, ma perché non sono un esperto di politica, non ci sono mai entrato e non avevo intenzione di farlo (a differenza di un gran numero di scienziati, politici e virologi che sono apparsi di recente su internet). Ma come tutti gli altri, ho la mia opinione. Dal momento che sono tirato dentro questo argomento da tutte le parti, la esprimerò: sono contro ogni guerra. La guerra fa paura. Ma sono anche contro l’aggressività e l'odio umano che ogni giorno diventa sempre più preoccupante", scrive Dzyuba.