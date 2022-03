Coppa del Re, il Betis Siviglia va in finale contro il Valencia

SIVIGLIA (Spagna) - Il Betis Siviglia raggiunge il Valencia in finale di Coppa del Re: la squadra di Pellegrini e dell'ex Fiorentina Pezzella pareggia 1-1 in casa contro il Rayo Vallecano nella semifinale di ritorno ma, dopo il successo per 2-1 nella gara di andata, si guadagna l'accesso alla gara decisiva del 23 aprile. A regalare il passaggio del turno agli andalusi è un gol di Borja Iglesias al 92', dopo che il portoghese Bebe con un calcio di punizione aveva regalato ai madrileni il gol che avrebbe potuto portare il match al supplementare. Per gli andalusi, al momento al terzo posto in classifica in Liga, si tratta della quinta finale di Coppa del Re nella storia: finora il bilancio è totalmente in parità con due vittorie (1977 e 2005) e due sconfitte (1931 e 1997).