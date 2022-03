Messico, 10 arresti dopo la maxi-rissa di Queretaro-Atlas

SANTIAGO DE QUERETARO (Messico) - Sono dieci le persone finite in arresto dopo quanto accaduto in Messico sabato scorso, in occasione del match (sospeso) nello stadio Corregidora tra il Queretaro e l'Atlas. Un partita segnata dalla violenza e che ha provocato ben 26 feriti (19 dei quali ieri hanno potuto lasciare l'ospedale). Le forze dell'ordine sono riuscite a identificare alcuni dei protagonisti di quanto accaduto anche grazie alle immagini postate sui media e sui social network.