Lokomotiv Mosca, Compper non se ne va: "Lo devo al club"

MOSCA (Russia) - Non ha seguito il connazionale Gisdol, di cui era il vice. Marvin Compper non ha dato le dimissioni dopo la promozione ad allenatore della prima squadra nella Lokomotiv Mosca. No, lui ha preferito non lasciare il club, spiegando il motivo a Sport Bild: "Siamo venuti qui nell'ottobre scorso per cambiare qualcosa, portando una nuova filosofia in tutto il club. Sento di avere una responsabilità nei confronti di una società che ci ha dato fiducia".